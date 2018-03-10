Была поставлена задача:

Разработать простой, адаптивный дизайн музыкального сайта с возможностью прослушивания, а также скачивания музыки. Музыку разделить на 2 группы: Русские и Зарубежные. ЦА - страны СНГ, в частности Узбекистан.

Решение задачи:

Был разработан мудборд и согласован с клиентом, были внесены необходимые изменения.

Результат:

Сайт: http://rump3.net/, http://vmuzon.com/.