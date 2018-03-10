Дизайн музыкального сайта

Добавлена
6 лет назад
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Была поставлена задача:

Разработать простой, адаптивный дизайн музыкального сайта с возможностью прослушивания, а также скачивания музыки. Музыку разделить на 2 группы: Русские и Зарубежные. ЦА - страны СНГ, в частности Узбекистан. 

Решение задачи: 

Был разработан мудборд и согласован с клиентом, были внесены необходимые изменения. 

Результат: 

Сайт: http://rump3.net/http://vmuzon.com/