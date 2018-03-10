Мобильный банкинг

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Задача:
Разработать дизайн мобильного банкинга для платформ Android и iOS.
Приложение должен быть простым, легким, понятным, отображать все возможности банка.
Приложение разделится на 2 группы: для Физических лиц и юридических лиц.
Физические лица: все кто пользуется банковскими картами, важно: любых банков.
Юридические лица: клиенты банка, будет регистрироваться в банковской системе.
Проблемы возникшие в ходе работы:
Точное определение ЦА.
Приложением будут пользоваться как молодые, так и люди в возрасте.
Решение:
Был разработан концеп приложения, интерфейс отвечал всем требованиям заказчика.