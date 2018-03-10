Мобильный банкинг

Добавлена
6 лет назад
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Задача: 

Разработать дизайн мобильного банкинга для платформ Android и iOS.

Приложение должен быть простым, легким, понятным, отображать все возможности банка. 

Приложение разделится на 2 группы: для Физических лиц и юридических лиц. 

Физические лица: все кто пользуется банковскими картами, важно: любых банков. 

Юридические лица: клиенты банка, будет регистрироваться в банковской системе. 

Проблемы возникшие в ходе работы: 

Точное определение ЦА.

Приложением будут пользоваться как молодые, так и люди в возрасте. 

Решение:

Был разработан концеп приложения, интерфейс отвечал всем требованиям заказчика. 