Мобильный банкинг

Задача:

Разработать дизайн мобильного банкинга для платформ Android и iOS.

Приложение должен быть простым, легким, понятным, отображать все возможности банка.

Приложение разделится на 2 группы: для Физических лиц и юридических лиц.

Физические лица: все кто пользуется банковскими картами, важно: любых банков.

Юридические лица: клиенты банка, будет регистрироваться в банковской системе.

Проблемы возникшие в ходе работы:

Точное определение ЦА.

Приложением будут пользоваться как молодые, так и люди в возрасте.

Решение:

Был разработан концеп приложения, интерфейс отвечал всем требованиям заказчика.