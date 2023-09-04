Дизайн NFT маркетплейса

Внешний вид интернет-магазина определяет, как люди будут чувствовать себя и решат ли они совершить покупку. Когда все понятно, людям проще выбирать, и они проводят больше времени за приятным просмотром.

?Задание: Создать живой и user-friendly дизайн для торговой площадки NFT, который не только привлекает внимание, но и побуждает пользователя на покупку!

Дизайн выполнен в темных тонах, которые подчеркивают яркие NFT. Все расположено аккуратно, так что пользователи ничего не пропустят, а шрифты, цвета и оттенки работают вместе, чтобы помочь сосредоточиться на услугах??.

? Телеграм: @AIinaAntonenko

Почта: [email protected]

Телефон: +380 (96) 869 67 90 ( Viber, WhatsApp)

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