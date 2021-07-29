Дизайн образовательного онлайн сервиса по подбору образовательных учреждений за рубежом. Заказчик предоставил подробное ТЗ, бриф и прототипы страниц. Основная задача заключалась в том, чтобы не использовать студентов в квадратных академических шапочках с кисточкой, а также студенток с папочками и учебниками, также это должен быть современный дизайн, но в нем должна считываться академичность, свойственная образованию, что придаст ему бэкграунд серьезности, ведь ЦА, в первую очередь родители, а они будут проводить через сервис немалые суммы денег и должны доверять компании.

Основные цвета решила взять из логотипа, соединив их в градиенты. Что получилось в итоге, смотреть на скриншотах :)