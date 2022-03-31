Лендинг для мастера по макияжу

Добавлена
3 года назад
19 просмотров
Slice 12 (2) (1).jpg
Slice 13 (1).jpg

Разработка дизайна лендинга для визажиста из Москвы

Клиентка обратилась с запросом "сделать дизайн одностраничника, который транслировал бы мою экспертность, повышал доверие и приводил новых клиентов".

Что было сделано:

- Анализ ЦА 

  Девушки и женщины от 16 лет до 45

- Анализ конкурентов

  Анализ экспертов и их сайтов/соц.сетей из Москвы и области. Было выяснено, что у части конкурентов нет сайтов или есть с существенными недостатками

- Прототип

  Опираясь на исследования, был разработан прототип с расположением и структурированной информацией

- Дизайн

  Клиентка предоставила достаточно референсов и точно представляла, что хочет увидеть. "В меру строгий черно-белый сайт с акцентами и крупными фото".

- Итог

  Разработан дизайн, который полностью удовлетворил клиентку .

Отзыв от клиентки внутри проекта