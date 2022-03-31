Лендинг для мастера по макияжу

Разработка дизайна лендинга для визажиста из Москвы

Клиентка обратилась с запросом "сделать дизайн одностраничника, который транслировал бы мою экспертность, повышал доверие и приводил новых клиентов".

Что было сделано:

- Анализ ЦА

Девушки и женщины от 16 лет до 45

- Анализ конкурентов

Анализ экспертов и их сайтов/соц.сетей из Москвы и области. Было выяснено, что у части конкурентов нет сайтов или есть с существенными недостатками

- Прототип

Опираясь на исследования, был разработан прототип с расположением и структурированной информацией

- Дизайн

Клиентка предоставила достаточно референсов и точно представляла, что хочет увидеть. "В меру строгий черно-белый сайт с акцентами и крупными фото".

- Итог

Разработан дизайн, который полностью удовлетворил клиентку .

Отзыв от клиентки внутри проекта