Лендинг для мастера по макияжу

Разработка дизайна лендинга для визажиста из Москвы
Клиентка обратилась с запросом "сделать дизайн одностраничника, который транслировал бы мою экспертность, повышал доверие и приводил новых клиентов".
Что было сделано:
- Анализ ЦА
Девушки и женщины от 16 лет до 45
- Анализ конкурентов
Анализ экспертов и их сайтов/соц.сетей из Москвы и области. Было выяснено, что у части конкурентов нет сайтов или есть с существенными недостатками
- Прототип
Опираясь на исследования, был разработан прототип с расположением и структурированной информацией
- Дизайн
Клиентка предоставила достаточно референсов и точно представляла, что хочет увидеть. "В меру строгий черно-белый сайт с акцентами и крупными фото".
- Итог
Разработан дизайн, который полностью удовлетворил клиентку .
Отзыв от клиентки внутри проекта