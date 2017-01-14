Дизайн рекрутингового сайта для VENTS

Добавлена
7 лет назад
204 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработан дизайн главной, внутренней и нескольких попапов со всеми пожеланиями заказчика