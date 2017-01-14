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Дизайн рекрутингового сайта для VENTS
Дизайн сайтов
Добавлена
7 лет назад
204 просмотра
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработан дизайн главной, внутренней и нескольких попапов со всеми пожеланиями заказчика
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6 МБ
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2 МБ
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824 КБ
Анна
kak_radyga
Была
4 года назад
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