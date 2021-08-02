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Предоставляем услуги по разработке дизайна сайта. Пользователи интернета часто путаются, когда переходят на информационные ресурсы, т.к. не понимают, как устроен сайт. Не всегда удается найти нужную вкладку. Кого-то отвлекают постоянно всплывающая реклама. Часто отталкивает скучный и невзрачный дизайн. Мы поможем вашим клиентам быстро найти нужную информацию и сделаем акцент на ваших сильных сторонах бренда, через оригинальный и исключительный дизайн. Сайт удобен в использовании не только с компьютера, но и телефона. Средняя цена 20 000 рублей. Стоимость может меняться в зависимости от сложности. Разработка в течении 14 рабочих дней. Другие примеры работ вы можете посмотреть на нашем сайте. За подробностями обращайтесь по номеру телефона.