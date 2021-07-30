Концепция упаковки и дизайн упаковки-не только средство привлечения внимания покупателя, но и множество функциональных решений, которые при этом должны вписываться в образ вашего бренда. С помощью дизайна передается не только информация о продукте, но еще и о самой компании. Благодаря цвету, шрифту, линиям и образам, покупатель понимает, к кому он обращается. Именно через оригинальную и необычную упаковку идет основное привлечение внимания. В нашей студии мы поможем соединить в одно целое все составляющие. Разработка в течении 4-6 рабочих дней. Мы предоставляем 2-3 концепции, вы выбираете одну, и мы дорабатываем её до полного согласования. Цена р/шт. стоимость может меняться в зависимости от сложности дизайна. Другие примеры наших работ вы можете посмотреть на нашем сайте. За подробностями обращайтесь по номеру телефона.