Дизайн визитки

Помимо информации, которую можно прочесть на визитке, мы обращаем внимание на дизайн. В нашей студии вы можете оформить визитку в необычном,лаконичном или серьезном, побуждающем или спокойном стиле. Через цвет, шрифт и линии можно передать настроение вашего предложения. Кратко написать нужную информацию и особым дизайном расположить к себе потенциального потребителя или заказчика. Вы можете заказать не только разработку дизайна, но и печать визиток. У нас широкий выбор бумаги: от мелованной до дизайнерской. Шелкография, фольгирование или матовая ламинация сделают вашу визитку необычной и интересной, приятной на ощупь. Разработка дизайна и доставка в течении 7-14 рабочих дней, в зависимости от вашего местонахождения и сложности дизайна. Доставка в любой город России. Со всеми подробными ценами вы можете ознакомиться на нашем сайте и по номеру телефона.