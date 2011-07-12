Дизайн сайта Asella

Дизайн разработанный для сайта asella.ru. При разработке основной упор был сделан на юзабилити – уже на главной странице пользователю доступны три вида механизмов по подбору квартиры: визуальный, поиск по категориям и расширенный поиск. Приветственный текст по тем же причинам был опущен к футеру. Все блоки расположены на едином фоне без обрамления. Это сделано для визуальной разгрузки страницы. В качестве основной темы сайта была выбрана аналогия с дворецким. Таким образом сайт открывает двери для пользователей к новым квартирам.

В связи с тем, что работа с заказчиком не сложилась и не была должным образом оплачена, этот макет доступен в нашем магазине