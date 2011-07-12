Чат сайта MastaFunk
Дизайн сайтов
Добавлена261 просмотр
12 лет назад
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Дизайн чата для школы танца "Masta Funk" был основан на дизайне их основного сайта. В качестве программной платформы мы остановились на "AJAX Chat", т.к. на наш взгляд его разработчики используют наиболее передовые технологии. Заходите пообщаться :)