Чат сайта MastaFunk

http://chat.mastafunk.ru/

Дизайн чата для школы танца "Masta Funk" был основан на дизайне их основного сайта. В качестве программной платформы мы остановились на "AJAX Chat", т.к. на наш взгляд его разработчики используют наиболее передовые технологии. Заходите пообщаться :)