Дизайн сайта СпецСтройСнаб

Дизайн сайта лаконичен, строг и представляет собой "резиновый" шаблон всех страниц с проработанной верхней шапкой. При обновлении страницы иллюстрации в шапке меняются, показывая через различных персонажей-монтажников весь спектр товаров, представленных в каталоге сайта. Так же мы прорисовали иконки для всех групп товаров, выложив их в единый блок левого вертикального меню. На главной странице слева под шапкой мы разместили блок со специальными предложениями, который заказчик может самостоятельно обновлять.