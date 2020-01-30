Дизайн сайта для компании "Явел" занимающейся производством и сборкой низковольтных комплектных устройств.

Так же делал анимацию макета сайта для презентации руководству компании. Так что могу сделать анимацию сайта (не вёрстка), чтобы сайт был не просто статичным и более презентабельным. Тем самым и вам, и верстальщику будет понятно, что для чего предназначено в дизайне сайта.