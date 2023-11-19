Дизайн сайта для магазина натуральной косметики

Сайт выполнен в минималистичном стиле с использованием белых и зелёных оттенков. Состоит из нескольких страниц: на первой мы видим баннер, новинки от производителя, а также отзывы клиентов; на второй странице представлен каталог товаров; третья - это личный кабинет пользователя. Сайт имеет интерактивные кнопки и формы для ввода информации.