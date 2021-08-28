Дизайн сайта для психолога из Австрии, г.Вена

Выполнен дизайн одностраничного сайта для психолога из Австрии, г. Вена. Была подобранна цветовая гамма, определены понравившиеся референсы, подробно изучено техническое задание и отрисован дизайн ;)

Основной идеей функционала стала сокращенная и полная версия контента, доступного для просмотра. Клиент может нажать кнопку "Узнать больше..." и увидеть полную информацию в определенном блоке.

Дизайн сайта адаптирован под мобильные устройства.