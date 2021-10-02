Дизайнер сайтов и приложений ;)

Здравствуйте, рад приветствовать вас в моем профиле.

Я UI/UX Дизайнер. Разрабатываю современный и функциональный дизайн интернет-магазинов, landing page, корпоративных сайтов, личных кабинетов, админок, многостраничных сайтов различной тематики, а так-же приложений на IOS и Android. Открыт к сотрудничеству и работе с разработчиками и продуктовыми командами. Полностью погружаюсь в проект и работаю до полного его утверждения.

Плюсы сотрудничества со мной:

Выполнение проекта в срок;

Работа на конечный результат;

Учитываю все пожелания клиента;

Составляю техническое задание;

Скидки постоянным клиентам;

Работаю в команде с разработчиком, верстальщиком;

Полностью погружаюсь в проект и работаю до полного его утверждения;

Поддержка проекта после его сдачи заказчику.

Разработка дизайна сайтов и приложений различной тематики и любой сложности;

Доработка существующих дизайн-проектов;

Разработка сайта под ключ в команде с верстальщиком.

Обсуждение проблемы клиента и пути ее решения;

Анализ вашего сайта и сайтов конкурентов на соответствие современным требованиям usability;

Составление тех. задания / брифа на разработку дизайна / создание сайта под ключ (учитываю все ваши пожелания, предлагаю свои идеи);

Разрабатываю подробный wireframe (набросок структуры сайта) в Figma, Photoshop, Wireframe.cc или на бумаге;

Утверждение тех.задания / брифа и вайфрейма, определение сроков и стоимости на разработку главной страницы (если сайт многостраничный, если лендинг - то озвучиваю срок и стоимость его дизайна / + верстки);

Высылаю дизайн главной страницы, вношу правки (при наличии их) от клиента и по утвержденной стилистике главной страницы разрабатываю внутренние (если сайт многостраничный). На данном этапе устанавливаю стоимость и сроки разработки дизайна внутренних страниц;

Разрабатываю адаптивную версию макета (если указано в тех.задании);

Клиент утверждает макет (файлы jpeg с водяными знаками в невысоком разрешении), оплачивает работу, затем я отправляю укомплектованный файл с исходниками (все страницы + адаптив в файлах .psd/figma, Ui Китом (состояние полей, кнопок, различных элементов при активном / наведенном / обычном состоянии), иконки, шрифты, фото, комментарии для верстальщика).

Обмен отзывами.

Телеграмм - https://t.me/maximfedas06

Номера телефонов - +380951683634 , +380635613955