maximfedas06

Максим Федас maximfedas06

 
23 годаУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер сайтов и приложений ;)

Здравствуйте, рад приветствовать вас в моем профиле.

Я UI/UX Дизайнер. Разрабатываю современный и функциональный дизайн интернет-магазинов, landing page, корпоративных сайтов, личных кабинетов, админок, многостраничных сайтов различной тематики, а так-же приложений на IOS и Android. Открыт к сотрудничеству и работе с разработчиками и продуктовыми командами. Полностью погружаюсь в проект и работаю до полного его утверждения.

Плюсы сотрудничества со мной:

  • Выполнение проекта в срок;
  • Работа на конечный результат;
  • Учитываю все пожелания клиента;
  • Составляю техническое задание;
  • Скидки постоянным клиентам;
  • Работаю в команде с разработчиком, верстальщиком;
  • Полностью погружаюсь в проект и работаю до полного его утверждения;
  • Поддержка проекта после его сдачи заказчику.
Какие услуги я предоставляю:

  • Разработка дизайна сайтов и приложений различной тематики и любой сложности;
  • Доработка существующих дизайн-проектов;
  • Разработка сайта под ключ в команде с верстальщиком.
Дорожная карта работы со мной:

  • Обсуждение проблемы клиента и пути ее решения;
  • Анализ вашего сайта и сайтов конкурентов на соответствие современным требованиям usability;
  • Составление тех. задания / брифа на разработку дизайна / создание сайта под ключ (учитываю все ваши пожелания, предлагаю свои идеи);
  • Разрабатываю подробный wireframe (набросок структуры сайта) в Figma, Photoshop, Wireframe.cc или на бумаге;
  • Утверждение тех.задания / брифа и вайфрейма, определение сроков и стоимости на разработку главной страницы (если сайт многостраничный, если лендинг - то озвучиваю срок и стоимость его дизайна / + верстки);
  • Высылаю дизайн главной страницы, вношу правки (при наличии их) от клиента и по утвержденной стилистике главной страницы разрабатываю внутренние (если сайт многостраничный). На данном этапе устанавливаю стоимость и сроки разработки дизайна внутренних страниц;
  • Разрабатываю адаптивную версию макета (если указано в тех.задании);
  • Клиент утверждает макет (файлы jpeg с водяными знаками в невысоком разрешении), оплачивает работу, затем я отправляю укомплектованный файл с исходниками (все страницы + адаптив в файлах .psd/figma, Ui Китом (состояние полей, кнопок, различных элементов при активном / наведенном / обычном состоянии), иконки, шрифты, фото, комментарии для верстальщика).
  • Обмен отзывами.
Мои контакты:

Телеграмм - https://t.me/maximfedas06

Номера телефонов - +380951683634 , +380635613955

Дизайн сайтаAndroidiOSПриложение для iOSFigmaPhotoshop