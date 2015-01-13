Дизайн сайта фирмы по продаже инструмента.

Удобный и гармоничный дизайн для компании, занимающейся продажей промышленного инструмента. Он логичен и интуитивно понятен для посетителей. Имеет запоминающийся логотип в стиле золотой таблички с гравировкой названия компании. Цвета очень контрастные и воодушевляют посетителей к сотрудничеству, к покупке товара.