Дизайн сайта ITPro

Дизайн сайта фирмы ITPro, занимающейся веб-дизайном, веб-разработкой, мобильной разработкой, искусственным интеллектом. Нужен был чистый и светлый сайт, поэтому было принято решение использовать Flat стиль с небольшим добавлением карточного стиля. В дизайне сайта достаточно много равномерно распределённого "воздуха". Используемые цвета: #155487, #2C2C2C.