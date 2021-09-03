Дизайн сайта ITPro

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сайта фирмы ITPro, занимающейся веб-дизайном, веб-разработкой, мобильной разработкой, искусственным интеллектом. Нужен был чистый и светлый сайт, поэтому было принято решение использовать Flat стиль с небольшим добавлением карточного стиля. В дизайне сайта достаточно много равномерно распределённого "воздуха". Используемые цвета: #155487, #2C2C2C.