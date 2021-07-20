Дизайн сайта магазина мягкой мебели

Задача состояла в том, чтобы наглядно показать товар и объяснить потенциальному покупателю, почему нужно брать именно мебель из нашего магазина. Для этого были выделены основные преимущества, продемонстрированы в проекте, а также постоянно перед глазами красуется продукция магазина. А также сделать адаптивы под разные устройства. Также были сделаны дополнительные страницы в виде каталога, страницы товара, корзины и оплаты.