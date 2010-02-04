Дизайн сайта журнала «College»
Дизайн сайтов
Добавлена248 просмотров
14 лет назад
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«College» — украинский молодежный журнал, издаваемый ежемесячно с начала 2007 года. На сайте можно как читать журнал, так и писать в него.
Общий дизайн сайта был разработан совместно с киевской студией Zeema Media (http://zeema.com).