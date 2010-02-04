Мой персональный фотосайт

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
230 просмотров
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http://eugene.in.ua

Простейший одностраничный сайт, на котором нет ничего лишнего — только примеры моих фотографий с удобной листалкой и контактная информация.

Дизайн, верстка, JavaScript-программирование и все фотоматериалы на сайте — моего авторства.