Мой персональный фотосайт
Сайты «под ключ»
Добавлена230 просмотров
14 лет назад
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Простейший одностраничный сайт, на котором нет ничего лишнего — только примеры моих фотографий с удобной листалкой и контактная информация.
Дизайн, верстка, JavaScript-программирование и все фотоматериалы на сайте — моего авторства.