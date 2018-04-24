Dobrotime – дизайн интернет-магазина

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- Компания ДобротаUa обратилась с задачей: разработать интернет-магазин по продаже урологических изделий в Украине. Дизайн был разработан с учетом размещения акций и спецпредложений в будущем (новые баннеры, бейджи, индикаторы на товарах), а также личный кабинет пользователя, с возможностью отслеживать историю покупок.