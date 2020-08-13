DOCTRINE® —Платформа для авторов образовательных онлайн продуктов. Каждый эксперт должен быть сфокусирован на продукте, на своем контенте, поэтому мы разработали платформу, которая забирает на себя маркетинг, продажи и все технические сложности, чтобы вы думали только о результате учеников.

В России EdTech стал развиваться относительно недавно, а с приходом пандемии появился особый интерес инвесторов и обычных пользователей к дистанционному обучению.

Студией был разработан большой продукт который займёт своё место на рынке. Мы и клиент высоко ценим наше сотрудничество и прямо сейчас ведём работу над первыми обновлениями.

Презентация проекта доступна на Behance:

https://www.behance.net/gallery/102271291/DOCTRINE-E-Learning-Platform-x-EdTech