Ducati Store Redesign

Я проанализировал официальный сайт Ducati и обнаружил некоторые ошибки, недоработки и неудобства. Эта концепция была разработана с учетом анализа и сделана максимально лояльной к пользователю. Вся необходимая информация структурирована и легко доступна! Этому способствует разделенное на два модуля меню. Базовое и специальное меню, которое напрямую отвечает за удобство выбора, сравнения и просмотра понравившейся модели. Вся необходимая информация на поверхности! Также были разработаны новостные блоки и блоки информации о командах Moto Gp и Superbike. 