Экотур
Дизайн сайтов
Добавлена165 просмотров
15 лет назад
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http://joinbee.com/web/web_13.html
Создание дизайна сайта туристического агентства "Экотур".
В дизайне преобладают яркие насыщенные цвета. Сайт словно наполнен солнечным светом и теплом. Основу дизайна составляют крупные иллюстрации и иконки.