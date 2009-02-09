http://joinbee.com/web/web_13.html

Создание дизайна сайта туристического агентства "Экотур".

В дизайне преобладают яркие насыщенные цвета. Сайт словно наполнен солнечным светом и теплом. Основу дизайна составляют крупные иллюстрации и иконки.