Фитшоп.рф - магазин спортивного питания

Задача:

Нужен современный дизайн интернет магазина спортивного питания, есть логотип классный, надеюсь результат будет такой же :)

Проект:

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Отзыв заказчика:

Новый магазин! И это магазин спортивных товаров. Совместная работа над дизайном с Александром на всех этапах доставляла только удовольствие. Хочу также отметить профессионализм Александра. Просто чувствую, что работаю с профессионалом. 10 страниц + адаптив + логотип - объем выполненной работы, который не требовал правок.