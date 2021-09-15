For Honor

Добавлена
2 года назад
33 просмотра
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Требования к странице

01. Предоставление базовой информации о проекте: геймплей (игровой процесс),

сеттинг (среда, окружение, внутренняя история), ключевые особенности.

0.2 Визуальная привлекательность.

Содержание страницы

• Название и логотип проекта, логотип издателя.

• Key-Art проекта.

• Форма регистрации.

• Краткая текстовая информация об игре.

• Галерея скриншотов.

• Новостной блок.

• Футер с юридической информацией.

• Pop-up c предупреждением об исползовании Cookies.

Целевая аудитория

Мужчины 25-45, хардкорные игроки.