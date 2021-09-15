Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к странице
01. Предоставление базовой информации о проекте: геймплей (игровой процесс),
сеттинг (среда, окружение, внутренняя история), ключевые особенности.
0.2 Визуальная привлекательность.
Содержание страницы
• Название и логотип проекта, логотип издателя.
• Key-Art проекта.
• Форма регистрации.
• Краткая текстовая информация об игре.
• Галерея скриншотов.
• Новостной блок.
• Футер с юридической информацией.
• Pop-up c предупреждением об исползовании Cookies.
Целевая аудитория
Мужчины 25-45, хардкорные игроки.