Основная цель

Вызвать у посетителей вау-эффект

и желание узнать о продукте больше.

Второстепенные цели

01.

Привлечение больше посетителей.

02.

Формирование иммиджа.

03.

Показать преимущества компании.

Персона бренда

Знающий, но спокойный парень. Имеет хорошее чувство юмора.

Он целеустремленный, энергичный и всегда готов помочь,

и НЕ боится отличаться от других и быть авторитетным, поэтому то, что он говорит,

подтверждено данными и исследованиями.