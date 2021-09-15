Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основная цель
Вызвать у посетителей вау-эффект
и желание узнать о продукте больше.
Второстепенные цели
01.
Привлечение больше посетителей.
02.
Формирование иммиджа.
03.
Показать преимущества компании.
Персона бренда
Знающий, но спокойный парень. Имеет хорошее чувство юмора.
Он целеустремленный, энергичный и всегда готов помочь,
и НЕ боится отличаться от других и быть авторитетным, поэтому то, что он говорит,
подтверждено данными и исследованиями.