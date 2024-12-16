Проект получил награду "Лучший дизайн в категории сайты"

Hauser & Wirth - это международная сеть галерей современного искусства с филиалами в различных городах мира, включая Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и другие.

Редизайн веб-сайта Hauser & Wirth был задуман как взгляд через призму андеграунда, отражая смелость и экспериментальность. Новый стиль воплощает ее прогрессивный подход к современному искусству.

Вы можете посмотреть полностью кейс и другие работы:

https://dprofile.ru/case/75780/hauserwirth-corporate-redesign

https://www.behance.net/gallery/202515127/HAUSER-WIRTH-Corporate-Redesign