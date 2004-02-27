Inspired Insights — це активний блог, який надає читачам високоякісний вміст на різні теми, особливо про розвиток технологій і бізнесу.



Завданням дизайнерів у цьому проекті було розробити привабливий та функціональний візуальний стиль сайту, інтуїтивно зрозумілу навігацію, адаптацію дизайну до мобільного пристрою та видимість простих анімованих елементів. Ми вибрали зручну сітку та створили відображення найновіших і популярних статей на цільовій сторінці безпосередньо для позитивної взаємодії з користувачем. Крім того, наша команда створила прості плакати напередодні дня запуску з чітким повідомленням, щоб спонукати потенційних користувачів відвідати блог.



Повний кейс доступний за посиланням нижче.



Приємного перегляду! :)