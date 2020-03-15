Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин, женской одеждой и сумками, также выпускающий новую линейку продукции каждый сезон: весна, лето, осень, зима
Проблема
В этом сегменте много конкурентов, вам нужно выделиться и придумать чип, ваш фирменный стиль, основанный на TA (w) 18 - 35 лет
Решение
Поскольку продукцией пользуются девушки, я дал свободу их безграничному воображению благодаря игривым образам моделей и яркому цветному фону на карточках товара.
Каждая модель имеет свою уникальную историю и стиль, который соответствует названиям изображений на карточках: свобода, игривая, кокетка, бизнес лейди
Дополнительно
Предложил идею создать небольшое сообщество в Instagram, дающее своим клиентам возможность проявить фантазию, сочетая разные стили с самым продаваемым продуктом магазина - сумками. Пользователи будут выбирать победителей, которые получат небольшие приятные бонусы.
Срок разработки 21 день
3 дня - Изучение метрик UX по старому сайту
2 дня - Скетч
2 дня - Прототип
3 дня - User flow, Moodboard
5 дней - Дизайн desktop
2 дня - дизайн mobile
4 часа - создание UI кита разработчику
Дополнительно
Дизайн надзор за корректной разработкой сайта