Кейс Behance

Интернет-магазин, женской одеждой и сумками, также выпускающий новую линейку продукции каждый сезон: весна, лето, осень, зима

Проблема

В этом сегменте много конкурентов, вам нужно выделиться и придумать чип, ваш фирменный стиль, основанный на TA (w) 18 - 35 лет

Решение

Поскольку продукцией пользуются девушки, я дал свободу их безграничному воображению благодаря игривым образам моделей и яркому цветному фону на карточках товара.

Каждая модель имеет свою уникальную историю и стиль, который соответствует названиям изображений на карточках: свобода, игривая, кокетка, бизнес лейди

Дополнительно

Предложил идею создать небольшое сообщество в Instagram, дающее своим клиентам возможность проявить фантазию, сочетая разные стили с самым продаваемым продуктом магазина - сумками. Пользователи будут выбирать победителей, которые получат небольшие приятные бонусы.

Срок разработки 21 день

3 дня - Изучение метрик UX по старому сайту

2 дня - Скетч

2 дня - Прототип

3 дня - User flow, Moodboard

5 дней - Дизайн desktop

2 дня - дизайн mobile

4 часа - создание UI кита разработчику

Дополнительно

Дизайн надзор за корректной разработкой сайта