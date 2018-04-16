Интернет-магазин для проекта «Аквабест»

Как уже говорилось выше, мы сделали упор на создание уникального дизайна. Визуальная составляющая сайта выполнена в бело-голубых тонах и разбавлена светло-зелёным цветом, что предвкушает для посетителей лето, тепло и предстоящий отпуск. После разработки дизайна мы преступили к программированию сайта. В ходе работы мы осуществили важные задачи, которые будут полезны в использовании интернет-магазина. Наши специалисты сделали модуль, который при выборе города имеет функцию менять цены. Важно понимать, что при этом url страниц остаётся неизменным, что является огромным преимуществом для продвижения интернет-магазина в рамках SEO. После этого проводилось наполнение сайта товарами.

Ссылка на сайт: rubestway.ru