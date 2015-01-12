Интернет-магазин для женщин

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн интернет-магазина разрабатывался с целью помочь женщинам после операций на молочной железе почувствовать себя полноценными. Следовательно, дизайн был наполнен легкими цветами, формируя позитивный образ.
Также был разработан максимально простой и удобный вариант оформления покупки, информация в котором закрывает основные вопросы покупателя, начиная от качества и заканчивая доставкой товара.
Дизайн был адаптирован под ПК, планшет и мобильный телефон.