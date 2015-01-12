Билетная касса

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Целью данного проекта стала разработка дизайна сайта для билетной кассы с возможностью оформить покупку билетов он-лайн.
На главной странице клиент может увидеть все мероприятия и заказать билет,
а также с помощью фильтра выбрать удобную для него дату, город и категорию события.
В карточке товара покупатель может подробнее узнать о мероприятие (стоимость, время, города, а также видео и фото с ранее проведенных туров).