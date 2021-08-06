Корпоративный интернет-магазин

Работа для конкурса. По заданию необходимо было сделать редизайн корпоративного интернет-магазина для организаций и специалистов. Т.к. было не совсем ясно будет ли на сайте отображаться цена у товаров, я сделала два варианта главной с разными видами карточек. В первом можно посмотреть цену, указать количество и добавить товар в корзину, во втором -- только добавить в корзину. Несколько отличается вид шапки, в первой итерации слайдер отображается на ширину основного контейнера + у слайда есть текст и кнопка, а во второй итерации слайдер растянут на всю ширину экрана. Также дополнительно сделала карточку товара. Особенно мне нравится каким получился футер, по-моему, здорово вышло. :)