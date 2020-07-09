Корпоративный сайт для разработчиков

Алексей пришел ко мне с запросом на создание корпоративного сайта для команды разработчиков и интеграторов. Ребята занимаются разработкой и интеграцией сложных сайтов в сфере недвижимости, выполняют специфические задачи для агентств недвижимости и застройщиков. Сайт должен был быть современным, с яркими цветами в минималистичном стиле, одновременно серьезным и внушающим доверие, имиджевым. Таким он и получился.

Целевая аудитория: топ-менеджеры агенств недвижимости, арт-директоры студий, директоры по меркетингу крупных компаний.

Цветовая схема была выбрана темная и светлая, акцентными цветами красный, желтый, зеленый и голубой. Чтобы подчеркнуть тот момент, что сайт представляет команду разработчиков, были сделаны декоративные элементы, напоминающие командную строку, диалоговые окна, подобраны соответствующие цвета. Мы все остались очень довольный результатом.

Выполненные работы:

-Анализ ниши и конкурентов

-Прототипирование

-Отрисовка адаптивного дизайна