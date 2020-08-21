Редизайн интернет-магазина профессиональной космет

Что было сделано:
Брифинг
Анализ конкурентов
Прототипирование
Адаптивный дизайн
Отрисовка баннеров
Задача:
Венера давно занимается косметикой профессиональных брендов и сайт ее компании уже стал неактуален. Бьюти-сфера предполагает достойную упаковку продукта, поэтому сайт должен был быть стильным и современным
- Также в ее интернет-магазине была очень неудобная процедура покупки, не было многих элементарных вещей, таких как личный кабинет, история покупок, не были предусмотрены подарочные сертификаты. Что безусловно оказывало влияние на лояльность покупателей.
- Каталог был неудобным и выглядел не очень эстетично.
Результат:
Был максимально проработан UX и пользовательский интерфейс, продумана процедура покупки и оптимизирован личный кабинет. Дизайн разработан в минималистичном стиле. В итоге, магазин стал гораздо удобнее для покупателей, много внимания было уделено проработке корзины, информационным страницам, таким как доставка, оплата и возвраты. Автоматизированы процессы расчета с помощью подарочных сертификатов. Также в дизайне были предусмотрены скидкии промокоды, что еще больше повышает лояльность покупателей.