Редизайн интернет-магазина профессиональной космет

Что было сделано:

Брифинг

Анализ конкурентов

Прототипирование

Адаптивный дизайн

Отрисовка баннеров

Задача:

Венера давно занимается косметикой профессиональных брендов и сайт ее компании уже стал неактуален. Бьюти-сфера предполагает достойную упаковку продукта, поэтому сайт должен был быть стильным и современным

Также в ее интернет-магазине была очень неудобная процедура покупки, не было многих элементарных вещей, таких как личный кабинет, история покупок, не были предусмотрены подарочные сертификаты. Что безусловно оказывало влияние на лояльность покупателей.

Каталог был неудобным и выглядел не очень эстетично.

Результат:

Был максимально проработан UX и пользовательский интерфейс, продумана процедура покупки и оптимизирован личный кабинет. Дизайн разработан в минималистичном стиле. В итоге, магазин стал гораздо удобнее для покупателей, много внимания было уделено проработке корзины, информационным страницам, таким как доставка, оплата и возвраты. Автоматизированы процессы расчета с помощью подарочных сертификатов. Также в дизайне были предусмотрены скидкии промокоды, что еще больше повышает лояльность покупателей.