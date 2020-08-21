Редизайн сайта для туристического агентства

Что было сделано:

Брифинг

Анализ конкурентов

Прототипирование

Адаптивный дизайн

Отрисовка баннеров

Адаптивная верстка

Помощь с установкой готового сайта на хостинг

Задача:

У компании, которая занимается организацией сплавов по реке Белая был сайт, но клиентов не приносил, разрабатывался давно и совершенно потерял актуальность. Нужно было разработать продающий сайт, который бы приносил новых клиентов. Также была цель донести что именно предлагает агентство, какие условия предоставляет, выгодно показать преимущества и закрыть все возражения клиентов. Повышение доверия и лояльности клиентов.

Результат:

Был проведен анализ ЦА, ниши и конкурентов, на основании этого была проработана продающая структура сайта, написаны тексты и УТП. Также я тщательно проработала основные возражения клиентов и отразила этот момент на сайте, также были приведены доказательства надежности компании, продумана система акций и скидок.