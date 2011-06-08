Краски Сибири
Дизайн сайтов
Добавлена188 просмотров
13 лет назад
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При разработке сайта стояла задача показать экологичность красок. Упор был сделан на логотип компании, поэтому основным объектом стала ладья на реке. Цветовое оформление сайта выбрано в соответствии с логотипом компании.
Функциональные особенности:
1. Каталог продукции компании
2. Новостной блог и перечень вакансий компании
3. Отображение новинок компании
4. Реализована возможность фильтрации продуктов по критериям