Краски Сибири

http://kraskasib.ru

При разработке сайта стояла задача показать экологичность красок. Упор был сделан на логотип компании, поэтому основным объектом стала ладья на реке. Цветовое оформление сайта выбрано в соответствии с логотипом компании.

Функциональные особенности:

1. Каталог продукции компании

2. Новостной блог и перечень вакансий компании

3. Отображение новинок компании

4. Реализована возможность фильтрации продуктов по критериям