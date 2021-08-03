Креативное инвестиционное агентство

Так как пожеланий никаких не было, и создавался шаблон для продаж на площадке themeforest.net решил сайт яркий и в современной стилистике, с использованием градиентов и разных элементов, что б он выделялся среди остального множества сайтов, которых сейчас предостаточно в интернете.