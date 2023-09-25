Landing для груминг салона
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я являясь владельцем собаки, понимаю, как важно обеспечить своему питомцу правильный уход и уютную атмосферу.
В ежемесячном поиске я столкнулась с тем, что многие салоны не имеют своего онлайн-присутствия или их сайты не предоставляют достаточной информации
об услугах и ценах. Это создавало определенные неудобства.
Я решила создать свой собственный сайт для салона красоты для собак, в котором будет предоставлена полная информация об услугах, ценах, а также будет возможность поделиться фотографиями довольных клиентов. Я решила создать удобный и информативный ресурс, который поможет людям принять решение
о выборе салона и убедиться в качестве услуг.
Было принято решение использовать нейросеть Adobe Firefly, чтобы найти привлекательные дизайнерские решения и привлечь внимание посетителей.
https://www.behance.net/gallery/180229313/Landing-page-for-groming-spa-salon