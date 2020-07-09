Landing page для гостевого дома

Светлана обратилась ко мне для разработки нового сайта для гостевого дома в Суздале. Старый сайт устарел и уже не выполнял свою задачу по привлечению клиентов.

В Суздале много достопримечательностей, которые привлекают туристов не только с области, но и из Москвы и других городов, для тех, кто отправляется в путешествие по Золотому кольцу.

Целевая аудитория: семьи, которые хотят выбраться на природу, отметить праздник или осмотреть достопримечательности города.

Цветовая схема была выбрана светлая, теплые пастельные цвета подчеркивают красоту интерьера и напоминают, что даже вдали от дома можно создать атмосферу домашнего уюта.

Выполненные работы:

-Анализ целевой аудитории, ниши и конкурентов

-Прототипирование

-Разработка дизайна сайта

Ссылка на действующий сайт: http://www.ilyinka3.ru/