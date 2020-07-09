Landibg page для проектной организации

ТЗ для этого проекта было очень солидным, много технической информации: выдержки из ГОСТов и СНИПов. Язык изложения сухой и скучный. В таком виде тексты очень сложно было читать.

ООО «ПромПроектЦентр» помогает организациям вступать в СРО, а также объяснять все преимущества этой услуги. Сайт должен был показать все преимущества обращения в данную организацию.

Цветовая схема была выбрана светлая, цвета: синий, белый и красный в качестве акцентного цвета, что символизирует надежность и прозрачность компании.

Большое внимание уделялось проработке текстов и представление их в удобном для клиентов виде.

Проделанная работа:

-Анализ конкурентов, ниши и целевой аудитории

-Прототипирование: разработка продающей структуры и написание продающих текстов

-Адаптивный дизайн

-Верстка