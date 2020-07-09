Landibg page для проектной организации

ТЗ для этого проекта было очень солидным, много технической информации: выдержки из ГОСТов и СНИПов. Язык изложения сухой и скучный. В таком виде тексты очень сложно было читать.
ООО «ПромПроектЦентр» помогает организациям вступать в СРО, а также объяснять все преимущества этой услуги. Сайт должен был показать все преимущества обращения в данную организацию.
Цветовая схема была выбрана светлая, цвета: синий, белый и красный в качестве акцентного цвета, что символизирует надежность и прозрачность компании.
Большое внимание уделялось проработке текстов и представление их в удобном для клиентов виде.
Проделанная работа:
-Анализ конкурентов, ниши и целевой аудитории
-Прототипирование: разработка продающей структуры и написание продающих текстов
-Адаптивный дизайн
-Верстка