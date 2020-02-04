Landing Page для школы английского языка "Windsor"

Основной задачей было создание Landing Page для школы английского языка, основным требованием заказчика было создание стильного, минималистичного, но не скучного дизайна, легкого и понятного для пользователя. Лендинг выполнен в сдержанных цветах, которые ассоциируються с британским флагом, продуманная структура надает исчерпывающую информацию посетителю, стимулирует его к записи на урок или консультацию.