Landing page for online course on cryptocurrency

⚡ Разработка дизайна под запуск онлайн-курса Дмитрия Портнягина

Задача: разработать дизайн для Дмитрия Портнягина

Мне пришло сообщение в Telegram о том, что со мной хотят сотрудничать. Нашли мои контакты на Behance. Я поинтересовался что требуется, для кого сайт. Мне сразу сказали, что нужен онлайн-курс для Дмитрия Портнягина, и сразу озвучили цену. Я не долго думая соглашаюсь. Во-первых это крутой опыт по-работать с такими людьми, и цена за работу высокая! Мы обговорили всё тз, сказали свои предпочтения и я приступил к работе.

Начал разрабатывать первый экран, скинул 4 варианта главного экрана, из 4 им понравилось 3 варианта, мы остановились на данном варианте.

Дальше я приступил к проработке следующих блоков. Пока делал, я показывал что получается, вы просто не представляете какую обратную связь они мне давали, им очень нравилось как идет качественно весь процесс. Я доделал весь дизайн и сдал работу. Но на этом ещё не все, проработка блоков ещё будет, будет добавляться что-то новое т.к скоро планируется запуск. Ребята со мной остались на долгое сотрудничество , меня это очень радует т.к я давно хотел поработать с такими крупными игроками 😎🔥