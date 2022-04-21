Landing page for mercury real estate

Разработка Landing Page для агенства Mercury по недвижимости

Задача: разработать сайт для агенства недвижимости

На Behance мне пришло сообщение о сотрудничестве от агенства недвижимости. Со мной общался менеджер этого агенства. Им срочно нужен был новый сайт для дальнейшего расширения, мне скинули тз что они примерно хотят, честно говоря, что они написали в тз уже устарело.

Мы созвонились, я сказал как я это вижу и как можно увеличить конверсию хотя бы в 30%. Им моя идея понравилась, мне скинули предоплату и я приступил к работе.

Отрисовал главный экран, ушло примерно 5 часов. Скинул на одобрения и получил приятную обратную связь, все понравилось и я приступил к отрисовке других блоков.

Я дал обратную связь через 2 дня уже с готовым макетом.

Скинул на одобрения, попросили сделать некоторые корректировки. Скинул после корректировок, и им очень понравилась вся концепция дизайна. Т.к им всё понравилось мы договорились о сотрудничестве на долгий срок