Landing Page по продаже профнастила

Добавлена
6 лет назад
146 просмотров
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Задача:

Нужно было сделать лендинг на продажу отдельных видов профнастила для запуска по контекстной рекламе.

Сделан простой, легкий дизайн, без отвлекающих плюшек

Главная хитрость - для повышения конверсии калькулятор имеет форму обратной связи, т.е. если человек захотел рассчитать стоимость он вводит необходимые данные и заявка падает менеджеру по продажам, дальше уже его задача отработать лид 