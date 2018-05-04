Landing Page по продаже профнастила

Задача:

Нужно было сделать лендинг на продажу отдельных видов профнастила для запуска по контекстной рекламе.

Сделан простой, легкий дизайн, без отвлекающих плюшек

Главная хитрость - для повышения конверсии калькулятор имеет форму обратной связи, т.е. если человек захотел рассчитать стоимость он вводит необходимые данные и заявка падает менеджеру по продажам, дальше уже его задача отработать лид