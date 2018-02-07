Создам для Вашего бизнеса уникальный, красивый и качественный дизайн сайта, логотип, баннер. Также обработаю фото для Вашего сайта. Дизайн разрабатываю исходя из Ваших пожеланий. Работу выполняю в сроки, до полного утверждения.

Один лейдинг включает в себя один экран посадочной страницы. выполненный на themler. крутая программа которая сама верстает. Желательно наличие подробного ТЗ, примеры или наброски. Учту все пожелания. При при повторном заказе будут бонусы )))

Примеры моих работ: заказчики довольны