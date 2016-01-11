Лендинг "Бады Тропикана"

Дизайн лендинга для производителя Бадов "Тропикана" был выполнен для студии интернет-маркетинга Формация http://24-landing.ru/ Дл работы были представлены короткий бриф и прототип в ворде. Задача состояла в том, чтобы создать дизайн ориентированный на женскую часть населения от 20 до 40 лет. При этом были применены нежный голубой с легкой текстурой, и розовый цвета.