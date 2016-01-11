Дизайн для мануфактуры Каст

http://www.kast-master.com.ua/

Дизайн лендинга для мануфактуры Каст, которая находится в г. Ровно. Дизайн выполнен для киевской вебстудии Good Promo - goodpromo.com.ua

Для работы были предоставлены прототип, логотип, фотографии готовых изделий и рабочего процесса создания сувениров.

К реализации я решила подойти с применением material design, сами рабочие формы и кнопки сделав во flat.