Дизайн для мануфактуры Каст

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http://www.kast-master.com.ua/
Дизайн лендинга для мануфактуры Каст, которая находится в г. Ровно. Дизайн выполнен для киевской вебстудии Good Promo - goodpromo.com.ua
Для работы были предоставлены прототип, логотип, фотографии готовых изделий и рабочего процесса создания сувениров.
К реализации я решила подойти с применением material design, сами рабочие формы и кнопки сделав во flat.